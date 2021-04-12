海關疑針對性執法，上周四（8日）指黃店阿布泰的多款沐浴露清潔劑未貼中英文警告標籤涉嫌違法，扣貨拉人。事件引起市民反彈，並以行動表態，連日來由早到晚買爆阿布泰「大懲罰」。今日不少分店仍然有人排隊，當中不乏長者，狠批當局雙重標準，「咁多間唔去，淨係去呢間」。

《蘋果》今早到旺角彌敦道荷李活商業中心內的阿布泰分店視察，早上10時半，顧客川流不息，只是非繁忙時間以長者或退休人士為主。

退休人士張先生偕太太，今日第一次來光顧，購買了約300元的貨品，張先生坦言是特意到來支持阿布泰，他分析說，貨倉內的貨品沒有標籤是可以，因為還未拿出來賣，但如果擺在店舖零售，就有機會違反條例，「所以係有斟酌之處」；不過，其他同類店舖也有相同情況，「日本城、360都有同類嘢（無標籤），其實平時無留意，如果報紙唔賣，我哋都唔知呀。」

張先生認為海關執法是有指定目標：「咁多間唔去，淨係去呢間（阿布泰）？！其他市民都講其他舖都有同樣問題，未畀佢針對到，我諗係雙重標準。」

另一位長者顧客葉太，坦言甚少光顧阿布泰，今次可說是被海關的打壓所「吸引」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！