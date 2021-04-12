老鼠出沒，屋邨渠管雖設防鼠擋，但老鼠依然如入無人之地；有熱心警員雖然晾衫叉捕鼠，不過卻告失敗收場。有滅鼠專家亦拆解箇中問題，認為房署的防鼠擋設計失誤外，警員以晾衫叉捕鼠，更是「得啖笑」。

滅蟲專家任永強表示，房署雖然在不少屋邨渠管加裝防鼠擋，以防老鼠走入民居，但部分設計及安裝方法，卻未能做到擋鼠效果。由記者拍到田灣邨防鼠擋所見，是一塊如「鐵板」的物件掛在渠的中央位置。任認為這種防鼠擋作用不大，老鼠依然可以越過「鐵板」繼續爬行。最有效是漏斗型防鼠擋，安裝時窄口向上，以上下兩個為一組，每隔一段渠管便要裝上一組，才能有效防鼠。

至於警員以晾衫叉捕鼠，他亦笑言絕不可能，因為老鼠聽覺非常靈敏，只要聽到有任何風吹草動，已經「走為上着」，而且跑得非常快，晾衫叉命中機會微乎其微。

當家居發現老鼠，首要是將牠困在同一個位置，例如廚房或房間，以防牠隨屋匿藏便更難捕捉。要對付入屋後的老鼠，老鼠膠較老鼠籠更大效，因為老鼠籠「有入無出」，聰明的老鼠不易中伏。至於老鼠膠效果顯著，但亦要懂得擺放，必須要靠牆邊，切勿放在路中央位置。「老鼠習性係向牆邊走，你放路中央佢都唔會走埋去。」擺放的鼠餌食物必須要香口惹味，例如燒肉，鵝頭鵝尾。

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