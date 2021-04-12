警方接獲情報，於本月(9日)掩至柴灣環翠邨富翠樓一單位進行搜捕，發現單位內藏有約100克黑色粉末、16.7克懷疑冰毒、一個接駁電線的膠樽及一堆鋼絲。經爆炸品處理科初步檢驗，證實黑色粉末為低能量炸藥，若經引爆，可導致中短距離的傷害，但實際成分仍有待政府化驗所進行化驗，而包括屋主在內的兩男兩女被警方以涉嫌「管有炸藥」及「管有危險藥物」的罪名拘捕。

警員其後再在柴灣耀東邨耀輝樓一單位拘捕一名30歲男子，懷疑與案有關，並在單位內發現小量懷疑「冰」毒及一個冰壺。該名男子涉嫌「管有炸藥」、「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，而單位內另一名24歲女子則涉嫌「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。

警方經進一步追調查後，於4月10日晚上，在牛頭角拘捕一名30歲姓吳本地男子，涉嫌「管有炸藥」。他現正被扣留調查。至於早前被捕6名男女，年齡介乎24至46歲，則已獲准保釋候查，並於5月中旬向警方報到。

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