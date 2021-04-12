春夏交替氣溫上升，香港鼠患問題開始叢生，有港島南區田灣邨居民更發現有老鼠爬入屋，大驚下立即求救。不過管理公司卸膊，政府部門照舊互相「射波」，居民變相求助無門，現時只能提心吊膽，與老鼠困獸鬥。

劉先生居於田灣邨田澤樓中底層單位20多年，與父親同住，早年從未見老鼠蹤影，惟約3年前起，發現邨內鼠輩橫行。周三（7日）凌晨更目擊有猖獗巨鼠爬進屋內，目測身長7吋，他形容比手掌更大。

「當時佢由窗外爬入嚟廚房，一路爬到雪櫃後面。」劉先生指劃巨鼠入屋路線，中途更爬過木架上的醬料食材。劉受驚，即時檢查雪櫃後方，捕鼠不果故向管理處求助。他形容當時負責人態度惡劣，只謂「係咁㗎啦」，着他自行聯絡南區滅鼠隊了事。劉不服，要求對方上司回覆。劉為迫管理處行動而報警，三名警員到場，一度以晾衫叉企圖捕捉匿在雪櫃底的老鼠，但最終未能成功。

而食環署及房署按接獲消息，只互相「射波」。食環署指示劉聯絡南區滅鼠隊，但對方指不會負責屋內鼠患，該由房署負責，而得悉劉聯絡傳媒後，逐指他「搞大件事」，又揶揄他「你唔會叫人上嚟殺曱甴。」劉又到房署求助，有經理同樣態度敷衍，指老鼠入屋無法處理，除提供老鼠膠，再籲他自己落藥焗死老鼠。

劉無奈回家，細看發現雪櫃頂的嬰兒車部分位置被咬爛，地上更有老鼠屎。他再偕友人一同捕鼠，竟再發現一隻小老鼠，令他生怕鼠輩早在屋內繁殖。

房署經理疑得悉劉已聯絡傳媒，突然態度親和，希望為他提供協助，續提供老鼠膠及藥餌。而滅鼠隊於下午到達田灣邨，教導劉使用捕鼠籠及藥餌，以及派發傳單，亦就未有提供捕鼠籠。

事件發生後，劉先生未敢休息，他自言「有潔癖」，一向勤於保持屋內環衞生，故現時精神壓力巨大，怕有老鼠再出動甚至繁殖。他已把老鼠爬過的食材通通丟棄，並在窗旁、雪櫃及洗衣機頂放置藥餌及老鼠膠，但認為作用不大，估計樓宇後有垃圾站，經常有鼠輩橫行。

南區區議員黃銳熺指，田灣邨鼠患持續多年，每個月均有2至3宗相關投訴。加上近期天氣乍暖還寒，開始出現更多老鼠。黃認為，房署與食環未能提供足夠協助：「滅鼠工作都係專業，呢方面好依賴部門提供專業支援。」

黃續指，政府在杜絕鼠患應多下功夫，相關部門除應協助小市民滅鼠，更應治理邨內外的鼠患問題。他質疑：「例如鼠檔位置會唔會有變動？擺鼠藥呢啲工作做夠未呢？」他認為，食環境在滅鼠工作上一向作先導角色，提議可把紅外線偵測老鼠技術引入屋邨。

另外，房署亦應勤加監察外判管理公司清潔服務成效。因過去除鼠患問題，邨內不時有垃圾清理，如垃圾屋的問題。

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