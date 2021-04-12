前年12月，九巴978號線的一名車長疑因左手未有握緊軚盤，令巴士偏離馬路，猛撞路邊欄杆及大樹，釀成6死38傷慘劇。肇事車長今於區域法院認罪，還柙候判。車禍至今逾一年，《蘋果》記者今再登上978線視察行車經過，其間發現現場粉嶺公路一帶路肩上方，有樹枝甚至樹幹伸出，一旦再有巴士因事故行駛至路肩，或重演悲劇。

下午3時許，即與當日事發相若時間，《蘋果》記者乘978線九巴，由西隧收費廣場上車前往總站粉嶺華明邨，以了解目前有關路線的行車經過。整個行程巴士行車穩定，司機主要選擇慢線和中線行駛，未見有超速。

另外，由於乘車一刻未算收工繁忙時間，因此車上乘客不多。事發至今逾一年，記者再視察上層車頭位置，即當日車禍重災區，便見到有兩名婆婆及一名伯伯3名乘客未有擔心，繼續乘坐。

當巴士行至當日事發現場粉嶺公路一帶，道路最高時速100公里，司機未有超速，沿慢線行駛。記者在上層車頭視察路旁樹木，發現慢線路面上方與樹木有一段距離，巴士未有打中伸出的樹枝。然而，慢線旁供緊急停車的路肩上方，則不時見有樹枝甚至樹幹伸出，一旦有雙層巴士如當日事故般，因事故行駛至路肩，有機會重演悲劇，後果不堪設想。

巴士乘客何先生是港島居民，今日乘978線前往和合石掃墓，坦言自己不太常搭978線。他說，自己對當年車禍報道仍有記憶，但印象已不太深，現時乘搭巴士不會特意選擇位置，「空車可以揀，唔係空車你都唔知俾人塞咗去邊個位」。

粉嶺街坊黃先生在華明邨總站，等候978線出市區。他表示自己通常會選擇巴士最後一個位置，然後便睡覺休息，即使當年意外發生後，也未有改變習慣，「既然坐得嗰度就唔驚啦」。他亦談及當年交通意外，指司機本身都有問題：「嗰棵樹喺度，日日咁多車過，之前都可能有幾架巴士，點解係佢揩到？前面嗰啲又揩唔到？」

黃先生又認為，如果樹木影響行車安全，鋸樹勢無可厚非，但認為不必整棵移除，可略為修剪枝節，令行車安全和樹木可以共存，「我哋粉嶺（街坊）最鍾意樹」。

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