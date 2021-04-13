一名獨居老婦被發現斃秀茂坪順利邨寓所內，後腦有傷口，警方經調查後，發現單位一片凌亂，疑有被搜掠的痕迹，認為案件有可疑，案件暫列屍體發現，交由秀茂坪警區重案組跟進，鑑證科及政府化驗所人員到場調查。

事發於下午5時許，現場為順利邨利富樓13樓一單位，一名58歲姓何男子向警方報案，指今午登門探望其84歲姓楊母親時，發現單位無人應門，擔心母親發生意外，於是爆門入屋，詎料母親倒卧廁所內，昏迷不醒。救護員到場了解，經檢查後證實老婦已告不治，右後腦上方位置有傷口並佈滿血迹，加上警方發現屋內十分凌亂，有被搜掠的痕迹，認為事件極不尋常，於是封鎖大堂及涉事樓層調查。

警方在單位內撿走大批證物，鑑證科及政府化驗所人員亦到場搜證，案件交由秀茂坪警區重案組跟進，正追查事件原因。據知，老婦獨居上址近40年，有鄰居透露涉事單位今日未有傳出爭吵聲。

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