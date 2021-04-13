打鼓嶺環保回收場遭不法分子利用，變成私煙包裝中心，警方經調查後拘捕6名男子，其中4人為前日從廣西經水路偷渡來港的人蛇，估計他們受聘於上址作分銷及包裝工作。

警方周一（12日）下午約2時於打鼓嶺缸瓦甫路一貨貨倉大門虛掩，於是入內調查，發現停泊在內的兩部密斗貨車有大量未完稅香煙，相信上址為非法售賣未完稅香煙的包裝及分銷中心。警員隨即進行埋伏，拘捕一名26歲本地男子，涉嫌管有應課稅貨品，又在一貨櫃休息室內發現6名男子，當中4名年齡介乎23至31歲男子，涉嫌非法入境及管有應課稅貨品被捕，經調查後發現他們兩日前於廣西經水路偷渡來港，受聘於上址作分銷及包裝工作。

另外兩名被捕本地男子，分別29歲及35歲，報稱電召貨車司機及無業，涉嫌管有應課稅貨品及協助及教唆他人非法入境被捕，所有被捕男子現正被扣留調查。警方於貨倉內撿獲約1300萬支懷疑未完稅香煙，當中包括加熱煙，總值約港幣3600萬元，應課稅額為2500萬元，案件將交由海關稅收罪案調查科跟進。

海關指，上址位置較偏僻，不法分子利用環保回收貨場作掩飾，加上借助場外有多車出入的環境，以作私煙包裝分銷活動。

現場所見，貨櫃休息室麻雀雖小，五臟俱全，分有客廳、廁所、廚房及睡房，備有多件傢俱及生活用品，包括沙發、雪櫃、被鋪，相信是不法分子供人蛇居住。

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