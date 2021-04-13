有犯罪集團在去年4月至今年1月期間，在境外設立賭博網站，利用新興金融科技，如轉數快或儲值支付工具等儲值支付工具收受賭注，提供麻雀、撲克及百家樂賭博活動，又租用工廈單位作投注中心，之後再用虛擬銀行戶口處理犯罪得益。警方拘捕16人，包括8名骨幹成員，並凍結涉款約680萬元相關銀行戶口，經犯罪集團利用至少25個戶口，清洗共約1.81億元懷疑犯罪得益。

毒品調查科財富調查組根據線報及調查，於昨日起一連兩日展開代號「風幕」的打擊非法收受賭注行動，於全港多區拘捕了13名男子及3名女子，年齡介乎21至56歲，涉嫌串謀收取賭注及洗黑錢。被捕人士分別報稱建築工人、文員、售貨員及無業，當中8人為集團骨幹成員及3人有黑社會背景。行動中，警方於單位內撿獲大量現金、電腦、智能電話、超過25張電話預付卡、銀行提款卡及相關文件，並凍結相關銀行戶口約680萬元。

調查顯示，該不法集團設立境外賭博網站，利用轉數快或儲值支付工具收受賭注，再利用虛疑銀行戶口處理懷疑犯罪得益。他們租用工廈單位作投注中心，之後透過社交媒體招攬賭客，提供麻雀、撲克及百家樂賭博活動，賭客可以用港幣2元1分兌換賭博注碼或換回港幣。集團成員亦招攬家人、朋友等人作為傀儡戶口持有人開戶，以收取犯罪得益。

犯罪集團又會利用大量智能電話及電腦，並利用網上銀行或轉數快系統，快速轉走犯罪得益，掩飾資金流去向，當犯罪得益落入集團成員或傀儡的實體銀行戶口後，便會被人以現金形式被提取。集團在去年4月至今年1月間，利用至少25個戶口，清洗共約港幣1.81億元的懷疑犯罪得益。

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