一名鐵騎賊手持獨門爆破工具，過去半年橫行多區，見車爆車，掠盡車內財物。鐵騎賊昨午（12日）於牛頭角再次出動時，被埋伏警員當場拘捕。警方調查後，指其涉嫌與區內至少8宗車輛盜竊案有關，失物總值49萬港元，被捕賊人目前正被扣查。

被捕鐵騎賊為54歲姓梁男子，警方拒絕透露其是否有黑社會背景，但指他於去年10月起開始犯案，以「涉嫌盜竊」、「欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「無牌駕駛」將他通宵扣查，案件交由西區警區重案組第一隊調查。

西區刑事總督察候禮文指，賊人多於中午時份出沒，埋服於山邊泊車位、墳場或公廁等僻靜地方，針對無人看管的私家車和的士盜竊，賊人事後疑駕駛套有假車牌的電單車逃離現場。據警方調查所得，鐵騎賊涉嫌與區內至少8宗車輛盜竊案，其中單一損失最大的案件為30多萬，因失物中有名貴手袋。

經調查後，警方昨午於牛頭角定安街，趁賊人準備開走「影子電單車」時將其拘捕，並於車內搜出爆破工具，並證實該輛電單車為去年10月的失車，其後又在男子的住所搜獲疑為失物的電子產品及其犯案時所穿着的衣物。

警方表示，鐵騎賊於犯案時手持一個長約10厘米、掌心大小的車內求生器，在觸碰玻璃後，車窗玻璃便立即碎裂。該工具利用彈弓及撞針的原理，用很小的力度便可輕易擊碎車窗，其用途是乘客遇危急情況時利用其擊碎車窗逃生，惟落入不法之徒手中便被用作盜竊工具犯案。車內求生器在坊間普遍，上網可以購買，今次撿獲工具的體積較細，故容易蒙混過關。

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