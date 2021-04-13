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本港的武漢肺炎疫情漸見緩和，繼上月19日港府突襲封區後，一直未再進行大型的封區行動。至今日，有傳深井麗都花園會被突襲封區，大批警員於晚上7時左右抵達，並駐守在屋苑多個出入口，準備封區的工作，氣氛緊張。《蘋果》現場所見，數個出入口已被封條圍封，居民只能經停車場旁邊的入口出入。

至今日晚上8時，政府刊憲指麗都花園第2座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，遂決定將之列為指明「受限區域」，預料明早上午7時解封。多部流動檢測車抵達屋苑，預計稍後替居民進行檢測，屋苑保安亦在鐵閘外貼出通告，交代封區事件，其間警務處助理處長麥展豪亦身穿便服到場視察情況。

3人同曾住在深井麗都花園2座

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日（12日）錄得13宗新增確診個案，3宗本地個案是家人，最早發病的55歲家庭主婦（第11604號），居於深井麗都花園2座，被列為無源頭，其餘2人分別是34歲女子（第11603號個案）及38歲男子（第11602號個案），曾到家庭主婦的居所居住。

3宗本地個案中，55歲家庭主婦（第11604號）最早發病，她居於深井麗都花園2座，4月4日開始咳嗽，潛伏期及傳染期內足迹遍荃灣屯門多處。另外兩宗個案是家庭主婦的家人，分別是34歲女子（第11603號個案）及38歲男子（第11602號個案）。

該名34歲女子3月底至4月頭曾入住家庭主婦患者位於深井麗都花園2座的居所，而且亦曾與家庭主婦患者去過天· 悠蔬食用膳、曾咀靈灰安置所拜山，以及屯門市廣場逛街。至於38歲男子曾到深井麗都花園2座居住，4月5日開始不適，3人在4月10日同去荃灣的卓健醫療中心求醫及檢測，結果陽性。

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