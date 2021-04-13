橋唔怕舊，最緊要受！一名50歲女子於4月9日接獲一名自稱內地執法人員的騙徒來電，對方訛稱事主於內地干犯嚴重罪行，要求她將所有存款存入一個指定銀行戶口，並交出自己的網上理財戶口及密碼以示清白。事主不虞有詐，按指示交出資料，惟至當晚發現銀行戶口有約140萬元懷疑被提取，於是報警求助。

灣仔警區刑事調查隊經深入調查後，並通知反詐騙協調中心，成功截回約90萬港元騙款。至昨日，警方發現一名男子於北角區一間銀行，企圖從收取騙款的銀行戶口中提取現金，詐騙應變小隊隨即到場，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕35歲姓陳男子，報稱商人，他現正被扣留調查。行動中，警方在被捕男子身上撿獲兩本支票簿、兩張銀行匯款單據、三部電話及四張銀行卡，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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