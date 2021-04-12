警方昨晚分別於元朗及鴨脷洲拘捕3名男女，共撿獲約39萬元懷疑毒品。

昨晚約8時，警方於元朗馬田路一私人屋苑停車場內，發現一名男子形迹可疑，於是上前截查。結果在他身上搜出一包重約25克懷疑霹靂可卡因、及約4,500元現金，稍後又於附近一輛私家車上，搜出9包共重158克懷疑霹靂可卡因，毒品約值37萬元。該名31歲姓鄧男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

另外，昨晚約9時半，警方在鴨脷洲洪聖街巿政大廈外截查一輛可疑私家車，搜出約29克懷疑氯胺酮、約0.3克懷疑可卡因及約1.2萬元現金，毒品約值1.9萬元。24歲姓吳男司機及18歲姓黃女乘客涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

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