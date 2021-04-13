屯門友愛邨愛暉樓第3座再有人確診，衞生署晚上表示，一名70歲、居於被專家懷疑出現橫向傳播的22樓男子，4月8日在家中離世，署方昨日（12日）在富山公眾殮房，按程序抽取樣本化驗武漢肺炎病毒，結果呈陽性，屬確診個案。由於病人居於22樓，衞生署晚上公布，安排同層所有單位今晚緊急撤離，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

當區區議員林健翔表示，愛暉樓第3座有15個單位，早前已有4戶（09、10、31及32室）已經撤離，僅餘11戶需要撤離，預計只有近30人需要撤離送檢。

居民陳先生與太太居於22樓，得悉全層街坊需要撤離，立即將家中的冰鮮食物，用車仔送到朋友家中，之後再回家等候車輛送檢。

數名衞生署人員亦在大堂地下向居民登記資料，大約晚上9時半左右，多名警員及白色小巴抵達現場，其後有居民在身穿保護衣的人員陪同下，拖篋離開大廈登上旅遊巴往檢疫中心。

有居民認為撤離未有為他帶來不便，更笑言指「咪當度假去旅行」，但亦有居民指晚上7時左右才收到當居通知，要求22樓全層居民需要撤離，對此非常不滿。

屯門友愛邨愛暉樓3座近日累計有7名居民確診，早前已兩度有居民被要求撤離檢疫，涉及全座的09、10、31及32室，超過200名居民受影響。

撤離期間，一輛Tesla沿友愛路行駛，至愛暉樓對出時，突然與一輛行駛中的輕鐵發生相撞，數名乘客失平衡跌在地上，尖叫聲不斷。有乘客事後表示仍有餘悸，直指「嚇親算唔算受傷」，但稱讚輕鐵司機煞車及時，「都唔知個司機有冇牌，咁樣撞埋嚟，架車好多老人家呀嘛」。

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