47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今有11人，包括劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、施德來、李予信及何啟明獲准保釋。其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

今晨8時許，郭家麒太太及張超雄先後到達赤柱監獄，他們均來探望郭家麒。兩人約10時探望後離開，張超雄探完郭家麒後表示，「佢（郭）都感到辛苦，被剝奪自由不是好事，不容易度過，大家都在捱，不過精神都好好。其實大家坐在一列的探訪區，我哋都會見到其他47名在囚民主派人士。」

而9時許，阿牛曾健成則來探望「傑斯」尹耀昇。阿牛約11時離開，他坦言傑斯不習慣牢獄生涯，「佢好掛住屋企人，出面嘅朋友。佢未知幾時開始先正審，未審先囚，相當難受。他仲早過47民主派（被囚），依家無了期押後（審訊），又唔畀擔保，用國安法好嚴重指控，長期軟禁，佢今日轉大倉，可以多啲人。」

被問到同路人被囚的心情，阿牛不禁眼濕濕，「我哋去探老友，都唔知佢哋探我哋，定我哋探佢哋，佢哋係為民主自由，為良心而入監獄.....全港700萬人坐監，包括法官，打份工，要跟中央話事，今日同昨日嘅法律，大家都陌生，人大就係法律，領導者就係法律，佢講就係法律，正如去世嘅廖啟智話齋，大家唔好習慣。」

「傑斯」尹耀昇被指去年在網上節目發表煽動言論，牽涉制裁香港官員、支持民主派35+初選、批評共產黨等內容，2月被控以4項「具有煽動意圖行為」罪，提堂後被總裁判官兼國安法官蘇惠德拒絕保釋，案件押後至5月10再提堂，等候警方調查。

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