阿布泰生活百貨上周四晚（8日）突遭海關指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿取逾8,800 件貨品並拘捕公司男董事。事件隨即引發熱話，市民批評海關選擇性執法，因不少大型連鎖雜貨店被發現洗衣消毒用品及個人護理用品，並無中英文警告標籤，繼續出售，卻未見海關「一視同仁」地掃蕩。事件發展至今第6日，《蘋果》今晨發現仍有連鎖雜貨店出售未有貼上警告標籤的貨品，漠視法紀。

《蘋果》今晨到荃灣川龍街一帶巡視大型連鎖雜貨店，發現《大生》大部份的清潔用品及衣物柔順劑等物品都貼有安全標籤。但隔鄰的《價真棧》，貨架上至少一款Tresemme洗頭水、一款Dove沐浴露及一款St.Ives潤膚露仍未貼上中英文安全標籤，公然照賣。

而在荃灣眾安街的優品360及日本城，其洗衣用品、沐浴露等則已貼有標籤，未有違規。

對於被指選擇性執法，海關發言人表示，由上周五至昨日，海關接獲約160宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及店鋪包括不同連鎖零售店集團和個別零售店鋪，當中有部份舉報因涉及食品，不屬相關法例規管而未能處理。海關正跟進其餘的舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況，會採取執法行動。

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