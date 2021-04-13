5歲女童虐殺案，三名被告終於有裁決，惟在過去一個月的審訊中，三名被告並未為自己的罪行懺悔，反而一直將Z「魔童化」，不時形容她「好曳」、「唔聽話」，更不斷指摘她「經常講大話」、「特登屙特登瀨」等。《蘋果》找到認識Z生父及繼母的朋友，爆出二人不為人知的一面，尤其是生父由原本斯文有禮、「講嘢細細聲」的人，竟變成兇殘暴戾、麻木不仁的獸父，見證他成魔之路。

「佢（Z的生父）好好人㗎！有次我搬嘢時𠝹親，佢幫我消毒傷口，最後仲幫我搬埋啲貨！」據該名好友透露，認識Z生父多年，形容他為人性格文靜、溫純。據她所知，生父一向愛玩微信「附近的人」，即透過微信尋找附近的人聊天，因而認識第二任妻子（即次被告），「當時佢兩個都離咗婚，而佢哋嘅仔女又讀同一間學校，咪一拍即合囉！」

其後她剛巧與繼母在同一間個人護理店工作，才開始與繼母稔熟。「佢（Z的繼母）當時自爆話，後生嗰時俾人搞大個肚，至奉女成婚。」惟繼母的前夫爛賭，在女兒出生不久便離家，令她深受打擊。對於與Z的生父相戀再婚，形容成上天給她的禮物，更不時炫耀「老公好錫我」，對她管接管送，又感嘆自己終於找到好歸宿。

二人再婚後，繼母搬進丈夫家，起初與Z的祖母及兩名叔叔同住，故她亦選了在附近的店舖工作。不過該好友直言，繼母性格「巴渣」、脾氣暴躁，「試過個客問佢嘢，佢會唔耐煩，等客人走咗，佢就數個客，事無大小都數一餐。」對丈夫亦毫不留情，常為小事發脾氣，「試過佢（繼母）提出今晚唔煮飯，出街食啦」，但丈夫建議改為後天才出街食，繼母隨即大發脾氣，最終丈夫屈服。

繼母亦不時在同事面前大吐苦水，指要養育三個小朋友，開支很大；又會大談「仔女經」，講到手舞足蹈，經常指摘Z「好曳」、「成日唔聽話」，更揚言曾罰她跪地10幾分鐘、扭耳仔等，還說「生（母）嘅唔教，咪我嚟教囉」，亦曾透露用拖鞋打Z及其兄X的手板，同事們都勸她：「唔需要咁嚴嘅！」但次被告只拋下一句：「一時火遮眼之嘛！」由於當時她說得輕描淡寫，同事們完全沒意識到會搞出人命。

對於Z的印象，該好友形容她精靈活潑。每當繼母收工後接三名子女放學，行經其店舖，總會進內與同事們玩一會兒，活潑的Z每次都向她索取糖果，「姐姐，有冇糖食呀？」但至2017年8月，兩夫妻與子女們搬往另一私人屋苑後，甚少帶孩子到店內。

惟好友直指，繼母對三名子女的照顧明顯是親疏有別，待親女如公主般「要乜有乜」，但對X和Z兩兄妹卻非如此。有次，好友在街上碰見她帶着三名孩子，其親女手執麥當勞外賣，而兩兄妹則拿着叮叮飯，當時繼母解釋：「佢哋鍾意食吖嘛！」但好友形容，這回Z和X的表現已大不如前，兩兄妹木無表情，Z更顯得沉默寡言，不如昔日般向她索取糖果。

而出事前數天，原來好友亦曾在街上遇到繼母的媽媽（即繼外婆、第三被告）拖着X，遂上前欲打招呼，惟繼外婆立即扯住X走，當時X手腕對上有一道明顯瘀傷，X還慌忙拉下手袖遮住。事後好友曾發短訊問繼母，對方卻說：「佢俾門夾親呀」，好友只好叮囑對方：「買啲雞蛋碌吓啦！」沒料到，數日後驚聞Z疑被虐待至死的消息，令她感到愕然和心痛。

另一名與Z生父認識10年的朋友陳小姐透露，自己當年也是透過微信「附近的人」認識他，由於二人住同一屋邨，所以很快熟絡，惟對方結婚後，二人甚少聯絡。陳小姐直言與Z生母見過幾次面，其後再次在街上見到Z生父，卻發現他身邊的另一半換成Z的繼母，「Z當時跟住生父後面，我只係同生父打咗個招呼，本身想問下生父近況，之後見到繼母眼神好惡，所以我都費事再問！」

陳小姐憶述，其後在超市碰到Z生母，曾問對方是否與丈夫離婚了，但對方卻反問她：「佢（生父）真係咁同你講？」其後她輾轉下得知，生母因要外出工作關係，家人都無法幫忙照顧孩子，遂離婚後，法庭將X和Z的撫養權判了給生父。沒想到最終演變成悲劇，陳小姐現時對生父完全改觀，她稱十分關心這單案件，每次看到報道都忍住哭，更炮轟生父「簡直係人渣」！

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