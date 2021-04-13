本月初青衣長發商場的意式餐廳薩莉亞（Saizeriya），有顧客投訴外賣意粉內有懷疑老鼠頭，食環署今日證實，指該食物樣本發現的異物屬於鼠科類的部份頭部，如證明該食肆違反相關衞生條例，會考慮檢控。

食物環境衞生署今向本報證實，指已將食物樣本送往防治蟲鼠事務諮詢組檢驗，檢驗結果顯示該食物樣本發現的異物屬於鼠科類的部份頭部，稱會繼續跟進有關個案，如有足夠證據證明該食肆違反相關衞生條例，會考慮向有關人士採取檢控行動。

事發本月1日晚，讀者高女士與丈夫在青衣長發商場薩莉亞餐廳用膳，突有一男士激動走入餐廳大叫「有老鼠頭呀，大家唔好食住，停手呀！」該男子稱剛買外賣意粉回家，吃了幾口驚見疑似老鼠頭。更即場打開餐盒向眾人展示，果然見到疑似老鼠頭物體。

食環署其後接獲相關投訴，曾派員到涉事食肆調查，並取走食物樣本檢驗，至今日終證實意粉內的異物屬於鼠科類的部份頭部。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！