長者行動不便，乘搭巴士要分外小心！最近8日內發生兩宗長者乘搭九巴期間不幸跌死意外，兩死者分別70歲老婦及88歲老伯，其中老伯仆至頭破血流，九巴對事件表示關注，呼籲乘客握緊扶手。

首宗發生於上月31日下午3時許，一輛九巴38路線由觀塘平田往葵盛，途至啟田迴旋處時，下層一名姓尹（70歲）老婦疑沒握實扶手，失平衡倒地昏迷，姓李（36歲）車長報警，送院搶救無效。

另一宗發生於本月7日早上11時許，一名姓陳（88歲）老伯乘搭一輛九巴270循環線，來往翠麗花園及天平邨，至北區大會堂對開時，在下層的陳伯突失足仆倒昏迷，姓劉（67歲）車長報警，送往北區醫院搶救，惜告不治。

據悉，警方事後曾取走肇事巴士閉路電視片段，發現老伯曾在下層車廂行來行去，沒有緊握扶手，跌倒至頭破血流。九巴發言人表示，關注連串意外，會協助警方調查，呼籲乘客握緊扶手。

警方今日亦透過fb講述這兩宗事件，並指去年警方一共錄得579宗乘客在巴士上失平衡受傷的個案，其中一人不幸身亡，呼籲不論是司機或乘客，都應加倍注意長者乘客的安全。市民應時刻緊握扶手、盡量讓座予有需要的人士，而司機亦應小心駕駛，以免發生意外。

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