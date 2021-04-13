《蘋果》在事發至今三年內，曾嘗試接觸Z的生母，希望了解小兄妹多一點，可是她總是躲着記者，惟看到她左手中指戴上大鑽戒，又不時露出幸福甜笑，相信已走出痛失愛女的陰霾，重過新生活。

細看女童Z一張張舊照片，眼大大的她笑容燦爛，肥肥白白十分惹人疼愛，與庭上各被告及證人口中「好曳」的Z大相逕庭，最令人難以置信是，這麼細小的身軀，卻承受着133處新舊傷痕離開人世。其生母當年到殮房見愛女最後一面，頓時泣不成聲。

將Z帶來這個世界的她，與前夫是青梅竹馬的中學同學，兩人相戀後很快便組織家庭，當時19歲的她便誕下大仔，當上新手媽媽；三年後再誕下女兒，湊成一對「好」字。沒想到，幸福美滿的婚姻生活，從Z出生後不久便告吹。其後前夫再婚，更拒絕讓生母與子女見面，最後演變成悲劇。

生母事後一直躲着傳媒，就連在超巿的工作亦立即辭掉，轉職至一間網店工作。記者當年幾經追查，發現她不時到男友開設的一間髮型屋幫忙，惟一對子女一死一傷，令她傷心欲絕，原本略胖的身形明顯瘦了一圈，包包面不再。

事隔三年，記者再次嘗試找她，雖然她間中到其男友開設的另一間髮型屋打點，但她仍是躲着記者不願多談，惟見她已回復昔日飽滿身形，精神抖擻，左手中指更戴着一顆鑽石戒指，又不時流露幸福甜笑，相信她已開展新生活。

而一直愛錫一對孫兒的祖母，雖然曾出庭為兒子辯護：「我個仔好孝順……」然而當記者上門家訪，她只隔着大門稱：「唔好煩我喇，件事自有主張！」似不欲再為兒子的惡行護航。

記者到過Z生前居住的單位，同層鄰居異口同聲表示，清楚記得該單位以往不時傳出吵鬧聲。「我聽過一、兩次『企喺度』，叫佢『唔好郁』……啲細路冇聲，淨係個女人有聲。」鄰居陳先生對5歲女童遇害感到難受，直斥施虐者為「人渣」。而自女童離世後，未見有人在涉事單位出入。另一鄰居李太則憶述，當年不時聽到「打仔女嘅聲」，但卻很少聽見孩子的哭聲。

而居住樓上的王老太則表示對兩兄長印象深刻：「好乖㗎個小朋友（即兄長Ｘ），照顧個妹！」她曾在大堂遇見身穿校服的Z與兄長手牽手回家，她形容Z是個有禮貌的孩子，「幫佢開門，佢會講唔該」，眼見兩孩子沒有大人接放學，王老太當時感到奇怪，遂上前跟兄長攀談，惟二人默不作聲，問他有沒有吃飯，他只說「淥公仔麵」。她希望兄長能堅強撐下去，「一切都會過去的！」

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