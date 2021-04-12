海關昨晚突擊搜查馬鞍山頌安邨頌德樓一單位，撿走一批貨物，並帶走一名戴豬嘴口罩男子調查。現場消息指，案件涉及一批進口受限口罩及配件，包括「3M M40 Gas mask」、「3M RBE 57 Filter」及「Fp5 Filter」等，海關於凌晨約1時安排外判貨車，將該批共約20箱懷疑口罩運走。

沙田區議員陳珮明表示，昨晚7時許接獲街坊通知，趕到後向海關人員查問事件，但對方拒絕透露任何消息，只表示向新聞主任查詢。本報正向有關部門查詢。

另外，一批相信同樣屬海關人員，到旺角彌敦道與登打士交界一大廈單位調查。據知該單位為集運自取點，稍後有律師趕到，暫時未知兩宗案件是否有關連。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！