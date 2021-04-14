荃灣荃錦公路108號朗逸峰 一單位，今日凌晨4時34分，保安報案指單位發生火警。消防員接報到場，在房間內發現46歲菲律賓女傭，她以刀片𠝹手，再燒衫引致火警，消防開動一喉一煙帽隊，至清晨5時24分將火救熄。菲籍女子昏迷送往仁濟醫院，經搶救後證實不治。警方初步調查，相信菲籍女事主𠝹手自殺。警方於現場沒有撿獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主疑欠債財困尋死。

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