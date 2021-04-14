阿布泰生活百貨上周四（8日）突遭海關指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿取逾8,800 件貨品並拘捕公司男董事。事件隨即引發熱話，市民批評海關選擇性執法，因不少大型連鎖雜貨店被發現洗衣消毒用品及個人護理用品，並無中英文警告標籤，繼續出售，卻未見海關「一視同仁」地掃蕩。事件發展至今第7日，情況依舊。《蘋果》在大生生活百貨及龍豐發現，仍然有未貼上警告標籤的貨品出售，但未見海關蹤影。

《蘋果》到大生生活百貨位於旺角道及油麻地上海街分店了解，發現大部份進口洗衣皂、香皂及護髮素也沒有中英文安全標籤，其中St. Ives僅有一款身體潤膚乳有貼上中英對照的標籤，其餘的磨砂洗面膏及洗面乳都全告欠奉，另外一支印度制造的酒精搓手液亦未貼上標籤。記者向職員查詢事件，職員只說「係呀，會跟進！」

另外，記者亦到位於旺角西洋菜南街的龍豐視察，大門當眼處擺放了一批化妝用品，其中一支西班牙制造的卸裝水上，只寫上「make-up remover solution 及sensitive, dry or irritable skin」，其餘為西班牙文，沒有貼上中英文安全標籤。記者向職員查詢，沒有安全標籤有可能被查封，但對方竟直認事件：「所以我哋好努力咁黏囉。」

對於被指選擇性執法，海關發言人表示，由上周五至本周一，海關接獲約160宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及店鋪包括不同連鎖零售店集團和個別零售店鋪，當中有部份舉報因涉及食品，不屬相關法例規管而未能處理。海關正跟進其餘的舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況，會採取執法行動。

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