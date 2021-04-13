灣仔發生的士𠝹刀行劫案，司機沒有受傷，損失約6,900元。

凌晨3時許，一名任夜更六旬的士司機，於西區域多利道近貝沙灣接截一名30多歲男乘客，往灣仔堅尼地道鳳凰閣。的士駛近目的地時，該乘客要求司機駛入大廈旁邊一條小路停車。的士司機不虞有詐，停車後乘客露出賊相，突然取出一把𠝹刀，指嚇司機頸部打劫，聲稱是求財。

司機大驚，於上衣口袋取出數張10元及20元紙幣交出，但賊人大叫「荷包、荷包」，司機無奈交出，賊人拿取約6,900元現金後，往堅尼地道方向逃去，唯離去前向司機拋下100元。案件列作行劫。

早年任職私人司機，已駕車30多年的姓吳的士司機表示，該6,900元現金為近期生意額，幸另一袋中的1萬元現金未有被搶走，「我要畀老婆啊、交卡數嗰啲呀嘛。攞命啊真係，白造。」

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