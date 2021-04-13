警方於土瓜灣搗破一個由黑幫新義安操控無牌賣酒及卡拉OK場所，拘留22人，並撿獲懷疑毒品及攻勢性武器。

凌晨約零時，西九總區反黑組、情報組及特別職務隊，搜查土瓜灣道373號紅棉工業大廈2樓一個單位，拘捕一名32歲男負責人及13男8女，21歲至38歲，又撿獲大量酒精飲品、音響及卡拉OK器材，總值逾50萬元。

警員又撿獲少量懷疑毒品可卡因及K仔，及搜出壘球棍等攻擊性武器。男負責人涉嫌無牌賣酒、藏毒、藏有攻擊性武器、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。其餘酒客涉嫌在沒有領取酒牌的處所飲酒及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕及票控。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，該埸所開業約1個月，面積有4,000呎至5,000呎，內設5間VIP房，佈置像一般持牌卡拉OK。而埸所保安嚴密，除只招待熟客，進入需說暗號外，又有後門通往新碼頭街，且安裝多部閉路電視、裝有多扇門及精密門鎖，形容「今次係智取先入到。」

他指工廈有其他住客及迷你倉，警員兵分兩路，一隊警員假扮住客及迷你倉客人，進入工廈高層後穿過後門，於後樓梯埋伏，另一隊人嘗試由正門進入，趁眾人於後門離開時一網打盡。

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