運輸署今年1月開始分批安裝新一代停車收費錶（俗稱咪錶），市民可使用新開發的流動應用程式「入錶易」App在現場及遙距繳付泊車費，本來方便很多司機可不用直接到場續付泊車費，但有讀者發現由前日（12日）開始，未能下載「入錶易」App (Android 版)，讀者致電熱線查詢，獲告知有關App被 Google Play 下架，目前正與當局商討及「搶修」，讀者批評當局並無公佈有關消息，令司機摸不着頭腦，又因要親身再續付泊車費而感麻煩。《蘋果》正向運輸署查詢有關事件。

讀者陳先生表示，他一向在觀塘佳廉道泊車，數天前見舊咪錶「笠袋」停用，相信正在更換新的收費咪錶，直至前日（12日），他駕車再到佳廉道見已安裝新咪錶，遂以手機掃瞄收費錶所展示的動態二維碼，欲下載「入錶易」App (Android 版)，惟一直download不到，「我喺Google Play都search唔到，打佢咪錶提供嘅熱線電話，對方話Android機，「入錶易」App被Google Play下咗架，又話同事跟進緊，依家同緊Google Play聯絡，搶修中，過幾日應該得。」

他說現時只能親身到現場再續付泊車費，「新App最好係可以遙控入錶多一次，好方便，依家就要兩個鐘返去再入錶。」他又批評當局獲悉App (Android 版)有問題卻不公佈，市民大眾至今懵然不知。

《蘋果》今午到荃灣享和街一帶巡視，該處已安裝新收費錶，《蘋果》即場以手機掃瞄收費錶上的動態二維碼，只見程式不斷轉圈，不能成功。有剛到該處泊車的司機，亦以手機掃瞄咪錶上的動態二維碼，亦未能成功，他說是首次download該程式，但不成功，最後只好拍「八達通」付費。

運輸署網頁顯示，為配合政府推動「智慧出行」，該署已由2021年1月20日開始分批安裝約12 000個新一代路旁停車收費錶（俗稱咪錶），並預計於2022年上半年完成更換全部現有收費錶。

新停車收費錶可用多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard及銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快、支付寶香港、微信支付及銀聯QR；並可支援使用新開發的流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費；以及配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在道路上徘徊尋找泊位的時間及交通流量。

新停車收費錶可以手機掃瞄收費錶所展示的動態二維碼，便可繳付泊車費。但為免駕駛者不斷透過手機遙距續付咪錶費以長期佔用泊車位，駕駛者最多只可購買有關停車收費錶合共兩段「每次交易的最長泊車時間」(包括起初繳付的泊車費)。現時，停車收費錶「每次交易的最長泊車時間」分別定為30分鐘、1小時或2小時。

運輸署表示，首批約1 500個新收費錶的安裝將會涵蓋全港十八區，截至2021年3月19日，合共1,027個新收費錶已投入服務。

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