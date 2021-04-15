啟德一個地盤昨（14日）午發生奪命工業意外意外，54歲工人梁嘉健遭鐵板擊中昏迷，送院不治。梁嘉健的遺孀、弟妹等親屬，今日（15日）前往富山殮房認屍，各人神情哀傷，其間遺孀哭成淚人，要有其他親屬安撫。

阿健生前侍母至孝，得知母親不幸患有胃癌，經常花錢花時間照料，更用盡積蓄帶母親做身體檢查，現時母親留醫聯合醫院。阿健胞弟提到，事發後各親屬都曾先後分批探望母親，當時母親曾詢問為何阿健沒有來探望，但眾人均不敢告知兄長死訊。他提到，由於兄長生前曾前往日本工作，故各親屬目前只是以阿健出國工作為理由，應付母親詢問。

阿健胞弟稱，兄長過去一直擔任地盤工人，為人盡責。現時，他正盡力為兄長遺孀辦理後事，以求讓兄嫂一家人盡快重新上路。另外，阿健僱主將於今晚前往探望阿健親屬，胞弟希望僱主能交代事故原因，不要讓兄長死得不明不白。

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