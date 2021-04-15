壹傳媒創辦人黎智英等人，早前被裁定8.18遊行案罪成及承認前年8.31在港島參與未經批准遊行，兩案均於明日周五（16日）判刑。今晚10時許，已有市民無懼漫漫長夜，早早在西九龍裁判法院外排隊，通宵等候明早入庭聽審。

市民鄭先生早在晚上10時許，在西九法院外公眾席輪候區排頭位。鄭先生未有帶備椅凳，只是簡單坐在地上，並準備漢堡包和食水充飢。法院外警方已封鎖一條行車線，以便明日部署警力，但未見警員駐守。

鄭先生指自己經常抽時間旁聽涉及民主派聆訊，對上一次聽審是今個月1日8.18遊行案黎智英等人罪成當日。他指明日判刑案件，涉案人士「係一個Icon」，形容明日判刑將會香港開埠以來，最具代表性的「世紀之案」。

他又提到，黎智英等人目前未被定罪，認為「未被定罪唔會走去捉人坐監」，但他們現時已經被收押在赤柱監獄，對此相當疑惑，「收押所同監獄，我係普通市民我唔清楚，但照紙面睇兩個層次嘅嘢喎」。

前年8月18日民陣維園流水式集會，黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒等9人，被控當日組織及參與未經批准遊行。其中梁耀忠和區諾軒開審前已認罪，其餘7人則在今個月1日全被裁定兩罪罪成，明日判刑。

前年8月31日「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，黎智英、李卓人和楊森等3人，被控參與未經批准集結。案件原定今個月7日開審，不過三人當日選擇認罪，法官遂將案件，與8.18案一併於明日在西九龍法院判刑。

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