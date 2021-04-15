新公屋長沙灣海達邨二期，被發現大門、鐵閘及廚房木門均藏有晶片。據稱是為防止租戶擅自拆走並丟棄，但網民擔心私隱外洩。有科技專家指，所述晶片疑只能存取文字或數字，並沒有追蹤功能，有關技術常見於物流管理；另有驗樓師稱安裝晶片聞所未聞，認為房署應向住戶交代。

海達邨分三期四幢樓，第一期一座、第二期二三座、第三期第四座，其中只有第一期已入伙，樓高39層。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，房署使用的可能是無線射頻辨識（Radio Frequency Identification），裝入無線電天線，類似機場行李貼上的條紙，讀取資料後可以尋回，但追蹤範圍有限，亦沒有其他功能，「丟去堆填區就找不到了」，常見於物流管理，「即係有個tab（標籤）。另外如駕易通（Autotoll）及八達通也有RFID，但進一步效用，要配合中端機及其他系統。」方保僑認為，最大問題是「房署無公開講清楚是甚麼，應該要開誠佈公，釋除疑慮」。

驗樓師詹濟南指，過去曾替公屋戶驗收新裝修，「換過隻門，咩都拆晒，用咗幾十萬」，惟他不確定有關戶主有否將原裝大門拆去。詹濟南表示，過去未曾聽聞公屋或私人樓於屋內設施安裝晶片。他續稱，雖然晶片只用作監察行蹤，沒有拍攝功能，惟詹批評，房署做法多此一舉，「傻嘅，我諗唔明點解要裝晶片，幢樓有看更架嘛，拆咗度門實知道。」他認為，房署應事先向公屋戶說明，單位設施已安裝晶片，免得令人懷疑。對於會否擔心安裝間片做法，延伸至私人住宅，詹笑稱，「發展商邊有咁得閑」。

深水埗區議員鄒穎恒指，收到新舊入伙的居民查詢，認為房署要向公眾交代新型公屋設備。她指其實有關的設備並非新鮮事，惟近年社會氣氛緊張，政府不獲信任，做成猜測和疑慮。她曾就事件詢問房署，當局回覆稱早於數年前落成的新型公屋，便於鐵閘、大門、廚房門加入晶片，以便觀察住戶有否拆去，保障公屋的防火設備。

鄒穎恒續說，明白晶片的作用，但房署宜採取其他安心的方法，即向公眾交代清楚。她亦建議當局可用二維碼或條碼等，與及透過保安巡邏，確保租戶沒有擅自拆去大門。鄒說：「其實門面可以講到冠冕堂皇，但日後有咩動作都估唔到。喺呢個時世如果新技術令市民受到影響，都需要同市民交代」。

鄒指確曾收到物業管理公司對租户投訴，指租戶把大門拆去，最後要房署聯絡重新裝上，並要罰款，只沒有扣除其公屋分數。

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