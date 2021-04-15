香港公屋難求，不少人輪候多年終於上樓，都會願意花錢裝修成心目中的安樂窩，近日公屋聯會到剛落成的長沙灣海達邨二期視察，其間房署職員透露新單位的大門、鐵閘及廚房木門均藏有晶片，防止租戶擅自拆走並丟棄設施。有網民擔心私隱會被外洩，《蘋果》正就事件向房屋署查詢。

公屋聯會的fb專頁前日發帖表示，總幹事招國偉到海達邨二期參觀入伙安排，其間向房屋署當邨經理及工程人員了解，證實新屋單位中的設施，包括大門、大門鐵閘及廚房木門均裝有晶片，以防租戶拆走或自行更換設施，若發現設施被拆除，房署人員可用儀器讀取到所屬單位資料，要求租戶作出糾正。

有網民得悉後隨即表達關注，擔心日後伸延至安裝監視器及偷聽器等等。

記者聯絡到招國偉，他指出海達邨二期的大門、鐵閘和廚房門也有晶片，主要功能是防止租戶擅自改動或拆除。舉例若租戶將大門拆除並丟掉，房署發現後可透過儀器追蹤租戶，並要求還原。

他解釋，大門、鐵閘和廚房門在防火功效上有重要作用，但部份租戶往往因應個別需要而改動，特別是廚房門，不少街坊為方便使用而拆除或改為趟門；房門及廁所門則沒有晶片。

對於有市民擔心，相關的設施有竊聽或追蹤的效用，招國偉認為是「諗多咗」。他指出，晶片只可供房署找出所屬單位，並不能因此知道租戶的個人資料，「設施是由防火及安全角度出發，沒有額外嘅功能」，租戶毋須過慮，「只係避免租戶丟去安全的設施或者有違規行為」。

公屋裝置分三類 大門鐵閘屬不准許改動

根據房屋署資料，房署將公屋單位內提供的各種固定裝置分為甲、乙、丙三類，分別代表「不准許改動」、「須事前以書面方式向房屋署提出改動申請」及「無須事前向房屋署提出改動申請」，其中大門及廚房門被列為甲類，即不准許改動；鐵閘則為乙類，須事前以書面方式向房署提出改動申請。而據公屋租約條款，事前未經房署書面同意，租戶不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備。

網民點睇：

Dicky Cheung：竊聽風雲

Kenny Yip：中共式維權偷窺剝奪人身自由嘅延伸

Kai Wai：起咗個晶片 裝返喺新門位置

Eric Cheung：遲吓有監視器、偷聽器～

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