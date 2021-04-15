阿布泰生活百貨上周四（8日）突遭海關指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿取逾8,800 件貨品並拘捕公司男董事。市民批評海關選擇性執法，不惜大排長龍力撐阿布泰，而不少大型連鎖雜貨店，則臨急抱佛腳為貨品貼安全標籤，但事件踏入今日第8日，仍有連鎖店被發現不少個人護理用品，並無中英文警告標籤，繼續照賣，但海關只一味稱收到舉報，卻未見有實際掃蕩行動。《蘋果》今日（15日）在牛頭角區的大生生活超市發現，仍然有未貼上警告標籤的貨品出售，但未見海關執法。

《蘋果》今日到牛頭角淘大商場的大生生活超市巡視，發現至少三款洗頭水、兩款身體潤膚露包括St. Ives及英國Inecto品牌，另有兩款香皂包括Dial及Dove，一款日本清潔用品、一款洗衣皂都沒有貼上雙語安全標籤。

對於被指選擇性執法，海關發言人表示，由4月9日至13日，海關接獲約250宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及店舖包括不同連鎖零售店集團和個別零售店舖，當中有部份舉報因涉及食品，不屬相關法例規管而未能處理。海關正跟進其餘的舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況，會採取執法行動。

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