一名中港司機因疫情而失業，為「搵快錢」被不法分子招攬，周三於馬鞍山一貨櫃場取貨後遭警方截查，搜獲約7公斤大麻花，市值約150萬元。警方調查期間，發現貨櫃內有地板建材的夾層被挖空，懷疑有人用作收藏毒品。

警方早前接獲線報及深入調查，鎖定一名47歲無業本地男子，相信他是一名活躍於九龍及新界區的販毒集團成員，及後發現集團利用馬鞍山白石第1950號一貨櫃倉作毒品儲存中心。

至周三（14日）下午約4時，該名男子駕駛私家車抵達貨倉，探員待他離開時進行截查，在他身上及其私家車內搜獲7公斤懷疑大麻花，市值共約150萬元，隨即以涉嫌販毒將他拘捕，現正被扣留調查。據悉，被捕男子之前任職中港司機，因疫情關係失業而被不法分子招攬犯案。

探員在貨倉內撿獲大批毒品包裝工具，包括膠袋、電子磅、封條機，又發現大批用長方型紙皮盒包裹的地板建材，部分地板被人用膠水黏住，而夾層有被挖空的痕迹，相信不法分子用挖空的地板隱藏毒品，逃避執法人員追查。

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