灣仔軒尼詩道38-46號地下，一間結合茶飲元素的洗衣店，中午近12時，洗衣店職員返回發現一個放在店內的捐款箱遭人破壞，內裏的捐款被偷去，報警求助，估計損失約300元捐款。

現場為心事如塵茶食亭及洗塵店（自助洗衣店），地舖三份一為茶食亭，售賣茶飲、沙律及輕食，有少量座位，另外三份二舖則為洗塵店， 為24小時自助洗衣店。

洗塵店內放有一個透明的香港撒瑪利亞防止自殺會的捐款箱，捐款箱的上蓋遭賊人破壞，內有的捐款全數被偷去，空空如也。店內有閉路電視鏡頭，不排除拍下賊人犯案過程，鑑證科人員亦到場掃模搜證。

由於結合了茶食店加自助洗衣店crossover，店內亦有勵志標語，店主認為在洗衣及乾衣期間，等候的顧客正好利用這個空檔，光顧隔鄰的茶飲及輕食，尤其吸引年輕顧客。

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