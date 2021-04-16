秀茂坪寶達邨的奪命火警釀成4死2傷，有資深消防員表示今次火警在深夜發生，估計住客當時因熟睡而警覺性較低，若市民不幸遇到相同情況，可先嘗試以毛氈或被鋪包裹全身逃離火場；若自行逃生不果，應返回屋內，向窗外呼救等待救援。

消防處職工總會副主席聶元風表示，今次火警發生在深夜時段，相信事發單位內的住客當時都在熟睡，警覺性較低，「當佢發現火警嘅時候都係一個好後期嘅時間，火勢都燒得有一定猛烈嘅情況，要逃生某程度上嚟講比較困難。」他指住客可先嘗試以毛氈或被鋪包裹全身，然後逃離火場。

不過，如火勢過於猛烈而未能及時逃生，住客可先返回屋內。若起火位置是在客廳，住客應進入距離客廳最遠的房間，再用毛氈或衣物（濕水更佳）封實門罅，阻擋濃煙蔓延入房間內。住客之後可向窗外大叫和揮舞衣物，從而讓消防員得知住客被困的位置。

聶續稱，若住客當中有小孩，成年人應先叮囑小孩向低位暫避，「最好就趴喺地下度」，以減少吸入濃煙，自己則可繼續向外呼救，「盡量爭取時間畀人發現到你，等啲消防員嚟救援。」

火場內的溫度可達數百攝氏度以上，但高溫火焰並非最常見的死因，而是滿佈室內環境的濃煙。有醫生曾表示，當濃煙進入氣管後，用作氣體交換的肺氣泡黏膜容易被灼傷，加上濃煙本身含氧量低，故火場內的人的血液含氧量會下降。不少火場傷者並無表面傷痕，不過其呼吸道及氣管已遭灼傷致腫脹發炎，可能在幾小時後出現腫脹收窄，以致呼吸困難甚至窒息死亡。

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