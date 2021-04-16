寶達邨發生奪命火警，釀成4死兩傷。6名死傷者年齡介乎兩歲至90餘歲；消防處將成立專責小組調查起火原因。

消防處當值助理消防區長黃國振在場簡報火警稱，消防處於凌晨3時04分接獲多個求助報告，7分鐘後到場，當時火勢非常猛烈。消防員迅速在單位內救出4人，惟其中1人當場不治，3人送院後不治，另外亦有兩名傷者送院，總共4死兩傷。

火警於3時59分救熄，共派出一喉一煙帽隊，93名救援人員。火場面積11米乘6米，是一個3房單位，全部焚毀。消防員協助疏散了30人，另外150人自行疏散，火警起因將由專責小組調查。

黃國振續指，單位內的4人，分佈於3個房間。由於當時火勢非常猛烈，很高溫，消防員要戴呼吸器進入。據了解，死者由2歲至90幾歲。

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