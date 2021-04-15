寵物要移民，雖然現時坊間有不少寵物移民公司為客戶寵物提供移民服務，不過作為寵物界「小眾」的龜隻，由於品種繁多，而且分分鐘涉及瀕危物種類別，對動物入口有嚴格限制的國家，龜隻成功移民的機會幾乎是零；容許龜隻移民的地方，必須要準備齊健康證明、「出世紙」等文件，否則隨時被拒門外。

專營寵物移民的Pet Movers Hong Kong經理劉宇霆表示，寵物移民近年大幅上升，由過往一年30隻，增加至去年約100隻，但龜隻移民查詢個案每月只有兩宗。若飼主欲帶龜移民，有三大事項需要飼主留意，包括準備健康文件、查清龜隻品種，以及動輒3萬元以上的移民費用。

首先文件方面，龜飼主應為寵物準備健康證明書。寵物移民前，一般需由註冊獸醫作健康檢查，以出示健康證明。本港有動物診所不時會負責移民公司的個案，土瓜灣寵物診所余志軒醫生就不時為移民寵物進行檢查，去年曾為3至4隻移民龜作健康證明。他指，身體檢查主要負責檢驗寵物是否患有傳染病，並寫證明書證實動物是否適合上機。而爬行類動物方面，就需要獸醫檢驗身上是否帶有沙門氏菌或其他傳染病。

飼主亦應準備龜隻的進口證，以便漁護署批出出口證明。有國家為保護當地生態，對物種遷入條件特別嚴格，尤其瀕危物種及非本地原生物種，因此非常注重龜的品種，例如澳洲及新西蘭。

英國及台灣等熱門移民國家，會要求飼主出示購買寵物龜時的合法進口證，以註明龜隻品種及來源，故飼主可先向賣龜商家取回證明。而以香港常見的草龜為例，雖然隨處可賣，但被視為三級保護的瀕危物種，需要飼主提供入口證明。惟未必所有龜隻都能找到進口證明，如飼主購買像中國龜場等大量繁殖的龜隻，因未受嚴格規管，進口證可能難以追回。

另外，申請人亦應查清龜隻的品種，了解移民國家是否接受該款品種龜隻。其中，香港常見的巴西龜（紅耳龜）可能會被移民國定視為入侵性物種，因為屬非原生生物，不少國家擔心一旦被放出野外，有可能會破壞當地生態，其中英國一般不會接收紅耳龜入口。

而若飼主管有以上屬瀕危物種的二級或以上保護龜隻，政府規定須為該龜隻注入漁護署提供的晶片，以證明飼主合法擁有，才可帶同移民。一般情況下，如瀕危物種龜被非法買賣，經政府充公後，該批龜隻就需注入晶片，以供人合法管有。如香港不時可見的盾臂龜，同為瀕危物種，需要證明飼主合法擁有才可移民。

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