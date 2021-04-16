秀茂坪寶達邨達喜樓5樓一個單位今日凌晨的4死火警，警方下午5時交代案情，稱調查後懷疑火警源於屋內一張電動按摩椅，裏面一顆鋰電充電池線路問題發熱起火，火勢其後蔓延至玄關位置雜物櫃，令屋內人無法逃生。

秀茂坪警區刑事總督察馬怜昊表示，警方聯同機電工程署等各政府部門調查後，懷疑火警源於客廳一張電動按摩椅裏一顆鋰電充電池。

警方相信，首先是充電池因線路問題發熱，導致按摩椅起火，其後蔓延至旁邊一張約3米長L型梳化。火勢隨之一發不可收拾，再波及大門玄關旁的鞋櫃和雜物櫃，因而導致單位內人士難以逃生。

據了解，按摩椅在火警中被嚴重焚毀，難以辨認品牌，仍在了解發熱鋰電池是供按摩椅運作還是按摩椅遙控器。

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