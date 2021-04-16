秀茂坪寶達邨達喜樓奪命火警釀成4死慘劇，警方交代案情時表示，火警懷疑是因屋內電動按摩椅內的一顆鋰電池因線路問題發熱起火所致。有專家估計住客長期將按摩椅調校至備用模式，惟鋰電池的自動截電裝置「萬中有一」失靈，終致鋰電池因長期充電而自身短路起火。

電器工會會長溫冠新表示，鋰電池本應有一個充滿電後自動截電的裝置，但估計該枚鋰電池的相關裝置失靈，當住客長期將按摩椅調校至備用模式（Stand-by mode）時，鋰電池便會因長期充電而自身短路起火，「鋰電池頂唔順，谷爆咗」。他形容這種情況「萬中有一」，「飛機（上的鋰電池）爆炸好多時都係咁樣。」

溫估計該枚鋰電池起火時的溫度可高達百餘度，「鋰電池（起火）好大鑊，佢能量真係好高」，更指該枚鋰電池因負責推動按摩椅運作，故其起火溫度會較手機鋰電池的自燃溫度為高。他提醒市民平日不要將電器長期充電，「唔好成日Stand-by」，以防意外發生。

近日天氣潮濕，溫亦想提醒市民濕氣同樣有機會導致電器漏電短路，因水份會「走入開關掣」，影響電器內的接觸點，從而出現短路，「（電器）裏邊濕咗，嗰個導電位喺撳（開關掣）時有火花搶火，入邊多塵或者有異物喺度就有機會着火」。他提醒市民，若果長期未有使用某一台電器，應先清理電器內部和插頭上的積塵和水氣才重新使用，「唔好推出嚟就用，乜都唔理」。

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