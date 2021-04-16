寶達邨4死奪命火警，單位住有6口三代同堂，包括一對老夫婦，他們的兩名女兒、長女女婿和兩歲外孫女。火警期間長女女婿匆匆趕回，一度冒險衝入火場救人，但不成功，燒燶頭髮和熏黑面龐；次女女婿接報趕到亦非常激動，哭叫：「我要搵番老婆呀！」要街坊淋水冷靜。

現場消息稱，火警時30餘歲的男戶主並不在家，接到妻子求救電話連忙趕回，眼見家園陷入火海，仍不顧一切企圖衝入屋內救人，但火勢實在太大，他燒燶頭髮被迫退回，只能走落地面求救。

他滿面熏黑赤足雙腳，向在場消防員求救，指屋內有人被困，其後退到一旁瑟縮牆角，表示屋內有電線起火，頻頻說「救命呀！」不知所措，其後因為頭暈不適，被勸喻送院檢查。

同一時間，一名年約30歲的男子亦從外趕回，據了解是男戶主小姨的丈夫。他情緒激動欲衝入大廈，並大叫：「我要搵番老婆呀！」要多名街坊拉住，有街坊不斷勸說：「冷靜啲、冷靜啲。」有人用清水向他淋頭，讓他冷靜平復。男子激動嚎哭，及後全身打震，登上救護車接受治理。

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