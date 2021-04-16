23歲女子王慧心（Sumi）周五（16日）凌晨獨自離家後失去聯絡，親友心急如焚，只好四出尋找並報警求助，又呼籲網民幫幫眼尋人。

王爸爸透露，慧心近期情緒較波動，自己與家人經常作開解並陪伴左右，周五（16日）凌晨2時許，慧心獨自離開長沙灣麗翠苑的寓所後未有回家，初時他以為女兒只是外出與朋友聊天，豈料至今晨仍未歸家，聯絡其友人亦未有慧心的消息，只好四出尋人。

王爸爸表示，今晨仍能打通女兒手機，惟至下午2時已無法打通，他們曾到慧心工作的公司了解，發現她未有如期上班，亦曾到她經常出沒的地方及以前就讀的學校尋人，均未有發現，有家人更前往長洲找尋均無果，只好報警求助。

王爸爸稱有女兒朋友從手機定位軟件得知慧心曾於青衣北橋附近出現，他們隨即與警方到場搜索，希望盡快找回慧心。

警方表示，長洲警署今日（16日）下午約3時接獲一名40歲姓王女子報案，指其23歲的侄女今日凌晨2時於長沙灣的住所最後露面後便失去聯絡，案件列作「失蹤人口」。

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