「橋唔怕舊，最緊要受！」11名男女，以「假冒官員」及「猜猜我是誰」等手法進行電話行騙被捕，涉及16宗案1.3億元，其中最大宗損失逾6千萬元。

警方交代案情稱，歹徒由去年5月12日至今年3月15日進行電話行騙，當中14宗「假冒官員」，2宗「猜猜我是誰」。被捕5男6女，年齡介乎21至77歲。警方以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕他們。警方相信仍然有涉案人士在逃，拘捕行動會繼續。

警方稱，騙徒手法大致相若，冒充物流公司、銀行、電訊公司、政府部門或內地執法人員，隨機致電受害人，並指他們正受內地執法機關調查。過程中，乘機要求受害人提供個人資料以作核對，並會在取得資料後轉駁電話至由另一騙徒假扮的「內地公安」。

該名「內地公安」會訛稱受害人牽涉內地嚴重罪行，要求他們透過社交軟件進行「筆錄」，以及向受害人發出假的法院文件以證明受害人的銀行資金已被涷結和被通緝中。受害人信以為真，提供更多自己及家人的資料，以及名下資產的詳情，結果被歹徒轉去財產。

此外，騙徒亦會透過社交軟件，要求受害人登入虛假網站和下載手機程式，以得知其網上理財密碼。部份騙徒會假扮「特務」上門向受害人收錢或取走銀行卡，或帶受害人到附近銀行進行匯款或開設網上理財戶口。

其中一名被捕人涉及7宗案，由去年6月4日至今年3月15日「假冒官員」，然後扮「特務」上門收錢及押解受害人到附近銀行開設網上理財戶口進行行騙。他被捕後聲稱自己在去年4月曾遭電話行騙，惟從未報警。警員在搜屋期間，找到騙徒當日穿著的衣服，假公安拘捕令和行騙記事冊。

另一名被捕人為50歲的男子，報稱找換店東主。他於去年10月20日，與其他被捕人合作，向一名60餘歲的女子「假冒官員」行騙，要求她即時將所有儲蓄匯入同一個戶口，再將戶口的密碼轉交予騙徒。該筆6,890萬元款項在兩星期內分別轉帳至10多個不同戶口，當中4個為本地戶口，其中兩名戶口持有人已在今次行動中被拘捕，另外兩人則正被追捕，被捕的找換店東主亦牽涉在此案當中。

剩餘9名被捕人的年齡介乎21歲至48歲，他們的角色為提供銀行戶口以收受犯罪得益，涉及去年5月12日至12月29日的9宗假冒官員騙案和2宗「猜猜我是誰」騙案。警誡下，有人承認自己收取金錢提供戶口以供他人作不法用途。

11名被捕人當中有5人有案底，警方亦在行動中截取1200萬贓款。警方指，本案仍有人在逃，拘捕行動會繼續。

16宗騙案當中，各受害人的單一損失由2.1萬港元至6,890萬港元不等，16名受害人為11女5男，年齡介乎15至83歲，當中15人為本地人士，1人為持雙程證人士，他們分別是在職人士，退休人士、家庭主婦和學生。本案的案發地點遍布全港，包括有3宗在東九龍，4宗在西九龍，3宗在新界北，4宗在新界南，2宗在港島。

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