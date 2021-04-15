龜隻飼主棄養寵物，除了轉交救龜組織外，更多人選擇自行棄養。救龜組織不時接到康文署屬下公園的「救龜召喚」，拯救被棄水池的龜隻外，平日亦會主動巡查，到各水池、郊野地方甚至水塘等救龜。日前有組織在香港仔水塘巡視半小時，已發現超過10隻棄龜，當中大部份屬難以移民的品種。

棄龜熱點由水池蔓延至水塘，記者周二與香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研到香港仔水塘視察，於上、中、下游位置發現有超過10隻巴西龜被遺棄，黃不排除實際遠遠不止此數，「今日天氣熱，塘底仲有好多龜隻匿埋未上水」。而被遺棄水塘的品種大多屬巴西龜，由於被視為入侵性品種，一般國家都會將其拒諸門外。發現的龜隻普遍有手掌大，只有在下游位置發現的一隻體型較細，只有約兩吋大小，當中大部份都頗健康，只有一隻耳部腫脹，疑有健康問題。

春夏季為公園清洗水池時間，亦是接收龜隻的高峯期。黃朗研表示，每個水池的龜隻數量相當驚人，平均有數十隻，物種不一，他憶述目睹過新界一個水池中竟有近300隻龜，非常擠逼。單以2020年，兩棲及爬蟲協會已出動救龜約10次， 每次平均就會拯救到近30隻龜，惟部份被救起的已有嚴重健康問題。

事實上，公園水池或水塘並非適合龜隻生活的地方。水池及水塘均無過濾系統，因此難以長時間承受過多動物的排泄量，水質受污染，長此會令龜交差感染。另外無人負責餵食，龜隻間有機會因飢餓而互相攻擊，導致受傷甚至死亡。有龜隻因細菌感染，而全身潰爛或外殼變形，亦有部份因互相攻擊而斷手斷腳，甚至被咬斷頭。

數星期前，黃就接收了一隻「飛河龜」，但因感染問題牠已全身潰爛，身體呈紫色，在見獸醫前離世。另外，多年來一直有宗教團體放生動物，尤其以五月佛誕前後數量急增。其中有不少巴西龜被放生大海，但因巴西龜實為淡水生物，長浸於海水會導致腎衰，嚴重會導致死亡。

黃朗研指，由於領養人數持續低迷，該會收容位置幾近爆滿，現時有100隻等待領養的動物，大部份為龜隻，當中為數不少為巴西龜。當中「祿祿」、「巴打」都是於三月前被協會拯救而來，體型細小的「祿祿」因前主人照顧不善，有反甲的變型問題，「巴打」則健康良好；而「姑丈」於去年寒冬被救起，逃過凍死一劫，狀態健康良好。草龜「草泥馬」因飼主移民而被棄養，稍有反甲問題，現時狀況良好。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！