鑽石山發生搶劫案。一名女子早前於網上見到有人用平價放售燕窩，於是相約對方今午3時在鳳德商場對開面交。據知當時女事主手持一個袋，內有90萬元現金，3名男子駕駛私家車到達，她登車準備交收時，被車上男子搶走手袋再推落車。

女事主頭部受傷欲追賊車時，對方已絕塵而去，只好報警求助。她事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理，警方正追查賊車及3名賊人的行蹤。

當時在現場的客貨車司機黃先生指，事發一刻他正在車上，突然聽到「嘭」一聲的巨響，見到停泊在後方的黑色私家車，突然踩油加速離去，「佢個車頭撞爛咗我部車尾燈，個女人跌咗落地，即時起返身追住架車，係咁喺度嗌」，不過他未有見到私家車上有多少人。

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