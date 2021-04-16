早上8時06分，一名男子在港鐵杏花邨站遇職員查車票時激動反抗，涉嫌襲擊港鐵職員被捕。

警方稱，涉嫌男子姓林21歲，涉嫌普通襲擊及刑事毀壞；事件中5名港鐵職員受傷，其中一人的眼鏡及手錶被毀壞。從網民拍攝到的照片所見，青年被港鐵職員壓在地上，不少乘客圍觀。

港鐵回覆《蘋果》查詢時表示，今日上午約8點，港鐵一隊顧客服務及收益保護組人員在杏花邨站進行查票工作，留意到一名男乘客使用特惠車票岀閘，於是上前請乘客停下來進行查票工作。職員上前期間，該名乘客已作出激烈反應，推開職員企圖離開，並推撞及襲擊查票的職員。其他職員見狀上前協助制止該乘客，以及通知車務控制中心報警。

港鐵指，事件中有5名職員受傷，包括瘀傷，咬傷，撞傷及抓傷等。警方其後到場處理，控制中心亦有召喚救護車將該名乘客及受傷的職員送院治理，事件現時已交由警方處理。處理事件期間，列車及車站運作不受影響。

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