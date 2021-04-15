港區國安法實施後，香港再現「移民潮」，今年初英國開始接受BNO VISA申請後，將移民數字進一步推高。人要移民，寵物亦要移民，不過有飼主卻選擇棄養，當中除貓狗等熱門動物外，寵物龜棄養數字升幅亦非常驚人。有兩棲及爬蟲組織由去年至今，已接收逾200個棄養個案，上月數字更進一步飆升，單單一星期已接收近20隻棄養龜，棄養原因大部份與移民為主。當中既有不責任飼主將寵物棄屋內花園一走了之；亦有人想盡辦法申請移民，卻因證明文件不足，最終人龜分隔兩地。組織負責人直言中心已瀕臨爆滿，無力再接收更多動物，擔心未來數月可能出現「區區見棄龜」。

8成個案因移民棄養

棄龜潮於去年初開始，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，於去年1月至9月，棄養個案每月平均10宗，但10月開始便增至每月20宗。今年情況更惡化，本月初一星期已接收近20隻棄養龜，當中高達8成原因為移民，估計未來數月數字會持續上升。

另一間小型救龜組織愛龜站負責人葉先生亦指，由今年初至今已收到16隻棄龜，當中大部分屬因移民而被棄養的巴西龜，他認為，不少飼主向他反映曾希望帶同龜隻移民，不過過程中卻被拒入境，無奈下只能棄養，他認為飼主情況值得體諒，但重要是離開時先安頓龜隻，為牠們另覓家園。

不過飼主帶同寵物龜移民的意欲明顯非常低，與移民公司合作的寵物診所承認，近年為寵物移民發出健康證明的個案大增，由去年至今，已接觸至少30宗同類個案，不過涉及寵物龜，僅得3至4宗。

黃朗研表示，現時約250個收容位置更近乎爆滿。該批動物分別來自市民棄養、協會拯救行動及漁護署暫托，其中有近100隻龜、蛇及蜥蜴待領養。不過，除了飼主向協會求助，主動棄養外，該會亦經常會在不同公園水池尋獲大量棄龜，不排除有飼主移民時，隨便把動物棄置街外或水池。

在個棄養個中，不乏一些不責任的飼主，該會中就有一隻外形漂亮的傘尾陸龜，原來正是飼主移民的「遺物」。該傘尾陸龜年約3歲，一直與3隻陸龜為伴，健康狀況正常。不過去年年中飼主未為寵物安排去向下，便突然離港移居海外，任由該批龜在單位花園內自生自滅，有鄰居發現協助餵養，又聯絡該會求助，惟因未能入屋，該會初時亦愛莫能助，直至鄰居成功聯絡飼主，獲對方同意下入屋成功拯救。現時3隻陸龜已覓得歸宿，只有一隻傘尾陸龜仍在養缸中，等待有心人領養。

不過就算帶龜移民，過程亦困難重重，最終只能將寵物龜交家人照顧。陳小姐熱愛動物，去年移民台灣時帶上家中6隻貓，惟心愛斑龜卻無奈帶不走。該斑龜早年由朋友送贈予陳小姐，品種屬三級保護的瀕危物種，台灣當局需要飼主提供出口證明才可申請移民。

而要辦理此證，就需要帶同由賣家提供的合法入口證明，向漁護署申請才可。惟事隔多年，陳小姐苦無對策尋回當年賣家，最後只好託家人暫養。眼見斑龜由五元硬幣般小，成長至一個巴掌大，對寵物感情自然深厚，如今被迫分隔兩地，陳小姐坦言非常想念：「雖然屋企人成日send相畀我，但我始終想帶佢嚟台灣。」

領養難追棄養人數

除有飼主棄寵物離港，亦有移民飼主離港前一星期才「臨急抱佛腳」到協會辦理棄養：「千祈唔好預到最後一刻。」黃解釋，因為協會空間有限，加上被棄養動物需時約一個月觀察期，才可開放領養，飼主最理想是帶同寵物移居海外，但如受現實限制而棄養，也應給予動物機構足夠時間安排。而棄養人遠比領養人多，故收容位置根本供不應求，難以騰出空位持續接收動物。

愛護動物協會（SPCA）表示，去年全年有396宗棄養個案，有178宗為爬蟲、龜及倉鼠等其他動物，飼主均以移民、經濟負擔、時間及健康為由棄養。另外，漁護署去年亦接收65隻由主人交出的動物，龜隻亦計在內。

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