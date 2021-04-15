英國、澳洲及台灣、均是港人移民的熱門選擇，但因為三地要求較嚴格，如要帶貓狗以外的動物，如鸚鵡、兔子及爬行類動物移民到這類地方，難度亦相對高，甚至不能入境。

以澳洲為例，基本上只容許寵物貓狗移民當地。Pet Movers Hong Kong經理劉宇霆表示，澳洲當局因憂慮不同物種的動物身上帶有病毒或寄生蟲，可能會傳染人類，導致爆發傳染病，因此不會接受貓狗以外的所有物種入境。因此，飼養貓狗以外動物的飼主慎重考慮，並為動物另作安排。

台灣方面，寵物移民的措施亦相對繁瑣，所有動物均需入口證，申請亦需要6至7個月準備。如需申請兔子前往當地，需要以「迂迴」方法形式為兔申請健康證明。台灣當局需要飼主提供獲官方聲明的健康證明書，證明兔子未有患上特定病毒，如兔熱病、兔出血症，不過本港漁護署一直未有提供相關聲明的服務。

移民公司建議，可先運送寵物兔到新加坡、日本等可作聲明的國家，待批出健康證明書再遞交台灣。當中托運及申請費用變相高昂，需時亦較長，可能涉及8萬至10萬元。另外，養鸚鵡的飼主欲移民台灣，則需為寵物另作打算。因為香港為禽流感疫區，當局憂慮雀鳥帶有相關病毒，感染當地人類及其他動物，故不接受香港雀鳥入境。

而英國措施方面，兔及部份品種鸚鵡均可以入境，申請需時約3個月。英國當局接受兔子入境，不過到埗英國後，兔子需隔離4個月作為觀察期，留意身體狀況；鸚鵡出發前亦要作居家或診所隔離至少30日，及完成病毒測試，聲明沒帶有傳染病。

而兩地在批准爬行類動物入境時，均沒有劃一標準。因龜、蛇及蜥蝪等涉及物種眾多，而且要視乎是否瀕危物種，移民公司會按每個個案向當地查詢，而當地亦會考慮飼主居住環境等客觀因素，再考慮是否批准，難有方程式一概而論，而且成功例子相對貓狗少。

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