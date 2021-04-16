有騙徒訛稱為銀行職員，隨機致電市民，以低息貸款吸引市民借貸，其間要求市民交「保證金」作資產證明，款項得手後便不知所終。警方去年10月至今接獲14名受害人求助，涉款共約52萬元。經調查後，至前日（14日）在黃大仙，當場拘捕正在犯案的一名男子。

去年10月至今，有騙徒假扮銀行職員隨機致電市民，訛稱提供低息貸款，吸引市民借貸。有市民不虞有詐答應借貸，騙徒便轉介自稱為銀行同事的同黨跟進。

同黨接手後，便要求市民以WhatsApp提供入息證明和個人資料，同時相約會面。會面期間，同黨着市民簽署虛假貸款協議，並以現金面對面繳交一筆「保證金」，聲稱是用作資產證明。保證金得手後，市民便與騙徒失去聯絡。

有14名市民上當後報案求助，他們包括9男5女，介乎22至70歲，他們包括家庭主婦、清潔工、廚師等，涉及騙款共約52萬元，其中被騙金額最高的受害人涉款12萬元。

經調查後，警方鎖定一名32歲姓陳男子，他為詐騙集團骨幹成員，並在前日（14日）黃大仙區，趁該名男子與一名40歲女受害人交收保證金期間，當場將他拘捕，並在其身上起回2.6萬元贓款，同時撿走一份虛假貸款文件。

該名男子涉嫌串謀詐騙被警方拘捕，他報稱是裝修工人。目前調查仍在進行，不排除更多人被捕。

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