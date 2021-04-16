《蘋果》早前踢爆，有外傭竟在旺角賓館充當「黑市牙醫」，以市價十分一的價錢替同鄉整牙。記者曾親身上門視察，發現現場衞生惡劣，補牙工具隨處放，未經消毒牙科器具共用，令人咋舌。報道刊登後一星期，入境處今日表示，就事件於昨今兩日拘捕4名涉案外傭，指他們違反逗留條件。。

4名涉案外傭介乎31至35歲，其中一人為無牌牙醫，另兩人為學徒，其餘一人為接待，逢假日運作，相信已提供服務超過一年，未能統計共有多少人受影響，4人僱主和賓館負責人相信都不知情。

入境處指，涉案人報稱網上自學及網購牙醫設備，沒有接受正式牙醫訓練。他們透過朋友介紹、社交網站推廣、網上直播等招徠顧客，服務包括洗牙、整牙、補牙和箍牙等，收取費用至200至2000元不等，遠比本地註冊牙醫便宜很多。

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