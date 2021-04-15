屯門澤豐花園更換新管理公司紛爭未了，一班80、90後居民集體起義組成「澤豐貳代」，上月發起簽名行動，約500名業主簽名，望踢走親建制法團及阻止原本做得不錯的舊管理公司被撒換，並擔心多年管理費積蓄的二千萬元盈餘及基金不保。法團月初則發出通告以「黑暴」形容收集簽名的成員，呼籲居民不要簽名，否則引進黑暴，「美麗嘅家園將會變成戰場，永無寧日。」，居民表示守護家園卻遭到抹黑。

屯門澤豐花園居民昨晚收到消息，指法團深夜將派人接管屋邨，並換走現有物業管理公司，數十名街坊獲知消息後落街，望阻止新管理公司接收屋苑，有居民向《蘋果》表示，「好多街坊落嚟保衛家園，新管理公司深夜可能帶住大堆保安進場，法團人拎住大量授權信，踢走服務超過32年嘅舊管理公司，事前未有詳細向2千多業戶透露過任何前因，決策不透明不公開不公平。」

昨晚10時許，新管理公司多名高層帶同10多名管理員到達，準備接手屋理工作，興澤區區議員曾振興在場協助居民、至今日凌晨，新管理公司準備接手屋苑，居民則查看新管理公司文件，發現法律文件不齊全，立刻拒絕讓新管理公司人員進入屋苑，其後有人致電報警，警員到場進行調解。

澤豐貳代核心成員約十人，其召集人Benny月初在fb說，對法團在通告寫「抗拒黑暴」感無奈，坦言「保護自己家園、提出反對聲音收集簽名，那就是貴法團所謂黑暴嗎？」

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