本地第四波疫情接近尾聲，周五（16日）本港新增17宗確診，但當中沒有源頭不明個案，故衞生署及醫管局不設疫情記者會。不過，佐敦伯嘉士大廈一名早前由印度返港的初步陽性患者，據了解被驗出帶有N501Y變種病毒株，是首次有染變種病毒患者殺入社區。有見及此，政府於深夜11時30分刊憲，將佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈列為「受限區域」，預料周六（17日）上午8時解封。

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是次封區來得十分突然，晚上11時之前未有消息流出。到晚上11時傳出封區消息之際，已見大批警員來到伯嘉士大廈對出一段白加士街架設封鎖範圍，禁止行人和車輛靠近，而現場亦開始有流動檢測車。至晚上11時半正式刊憲一刻，大隊身穿全副防疫裝備人員到場準備上樓，亦有多輛物資車陸續駛至，甚是大陣仗。至凌晨零時，開始陸續有居民落樓，登上流動檢測車接受檢測。

據知，今次被政府突襲圍封的伯嘉士大廈，於1975年入伙，大廈樓高8層，每層有4個單位，共有32個單位。政府於新聞稿內表示，由於伯嘉士大廈今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，隨即進行封區，並設立臨時採樣站，要求居民於凌晨2時30分前接受檢測。

當區區議員陳梓維指上址約有100至200名居民，非華裔人士佔2至3成，居民以長者為主，衞生不算太惡劣。他指政府深夜突襲封區非常擾民，認為應將檢測時間提早，「知唔知啲老人家好早瞓，同埋除咗第二朝有人返工，有人都要通宵返工，可能因為今次封區搞到返唔到工，我覺得政府要為今次事件作出補償」。

油尖旺區區議員余德寶表示，政府應向公眾交代今次的變種病毒種類、來源及其危險性，又指今次封區來得突然，與之前封區截然不同，「應該交代下點解嚟得咁突然，係咪靠封區就可以堵截傳播？究竟係咪已經入侵咗社區？點解政府咁遲先做封區呢？」

N501Y傳播力極強

衞生署於周四（15日）表示，本港累計錄得214宗確診帶有N501Y變種病毒株，當中92宗為英國變種，27宗為南非變種，其他樣本仍在分析或未能分辨。至周五（16日），本港有11宗輸入個案，當中3人帶有N501Y變種病毒株。

翻查資料，N501Y變種病毒株的傳播力，較原病毒株高五至七成，早前有專家曾表示若流入社區會「好麻煩」。N501Y變種病毒株是日本第四波疫情最大威脅，據官方計算，N501Y可能在5月中取代原始病毒，成為日本主流病毒，東京都知事小池百合子更指N501Y已經升級為「新‧新冠病毒」。

N501Y病毒株分兩類，一種由去年9至11月在威爾斯流行；另一種由去年9月底至今在英格蘭流行，該病毒株自9月底、10月初在英國境內快速傳播，去年12月已佔倫敦及英格蘭東部病例六成；另有數據顯示該病毒株佔英國病例約35%，所以N501Y當時被稱為英國變種病毒。

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