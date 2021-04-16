寶達邨發生奪命火警，一家六口中4死兩傷。火警發生於凌晨時分，當時細雨綿綿，大廈逾百名住戶匆匆走火，有老有嫩。有居民指領展拒絕開放商場供街坊暫避，批評「太無情、涼薄」。

寶達邨共有13幢樓宇，其中發生火警的達喜樓於2003年落成，樓高35層。互委會主席吳偉俊對火警表示難過：「大家都好傷心，街坊諗住做一個籌款畀佢哋，依家同民政事務處嗰邊聯絡。」吳表示不認識死者一家，坊眾只是盡一番心意。

不過吳偉俊批評，負責商場管理的領展，在事件中「太無情」。吳指出，火警發生於凌晨，「街坊3點幾走落嚟，希望開一個地方，畀長者入去，房署都擺咗啲凳，但領展拒絕開門。當時落緊雨，小朋友又凍。同佢哋（領展）講，唔好咁涼薄呀！佢哋管理員有出嚟㗎，係唔放人入去囉！街坊有長者、小童，手抱嬰兒，唔知佢哋咩心態。」

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